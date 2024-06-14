Aydın'da Jandarma Teşkilatının 185. Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Teşkilatının 185. Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi

Aydın'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir çelenk bıraktı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajının okunduğu törende, teşkilatın 185. yıl dönümü gururla kutlandı. Törende dereceye giren öğrencilere şiir yarışmalarında hediyeler verildi.

14.06.2024 16:13
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Aydın'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Aydın Valiliği'nin önünde düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajı okundu.

Aldemir, törendeki konuşmasında teşkilatın 185. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Teşkilatın kuruluşundan bugüne kadar milletin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu söyleyen Aldemir, Jandarmanın, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle, ulusun her zaman takdirini kazandığını vurguladı.

Törende günün önemine ilişkin düzenlenen şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Törene Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yiğit Menderes ve AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Jandarma Teşkilatının 185. Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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