Aydın'da Kadın Oyunları Festivali Başladı - Son Dakika
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Aydın'da Kadın Oyunları Festivali Başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kadın Oyunları Festivali, 'Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor' adlı oyunla başladı. Festival, kadın temalı oyunlarla dolu bir program sunuyor.

11.02.2025 12:27  Güncelleme: 13:24
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Kadın Oyunları Festivali" başladı. Festivalin ilk oyunu, "Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor" oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Duygu Dalyanoğlu'nun yazdığı ve Aysel Yıldırım'ın yönettiği "Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor" oyununu, Kadın Oyunları Festivali'nin ilk oyunu olarak sanatseverlerle buluşturdu. Cumhuriyet'in 25'inci yılından 50'inci yılına uzanan bir hikayeyi anlatan iki perdelik oyunu, yüzlerce vatandaş izledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihine ışık tutan oyun sonunda tiyatroseverler, oyuncuları ayakta alkışladı.

Festival kapsamında 11 Şubat Salı günü (bugün) saat 20.00'de "Gülistan Gülbahçesi Yani", 12 Şubat Çarşamba günü (yarın) saat 20.00'de "Havva Değişecek Bu Hikaye", 13 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de "Herkes Yolunda", 14 Şubat Cuma günü saat 20.00'de "Hikayesinde Senden Bahsetti" eserleri ücretsiz olarak Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda Aydınlılar ile buluşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Kadın Oyunları Festivali Başladı - Son Dakika

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