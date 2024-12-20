Aydın'da Latmos Tanıtım Merkezi Faaliyet Gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın'da Latmos Tanıtım Merkezi Faaliyet Gösteriyor

Geniş Video İzle

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'daki Latmos Tanıtım Merkezi'nin yerli ve yabancı misafirlere bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıttığını duyurdu. Sanal gerçeklik imkanıyla desteklenen projelerle Aydın'ın kültürel mirası dünyaya açılmaya devam ediyor.

20.12.2024 10:27  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- 2018 yılında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan Latmos Tanıtım Merkezi, faaliyetlerine devam ediyor. Başkan Çerçioğlu, "Uygarlığın beşiği, kültürlerin yeşerdiği bu topraklarda, gezilecek ve görülecek güzel yerlerde yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamak, hep birlikte daha da güzel bir Aydın'da yaşamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan Latmos Tanıtım Merkezi faaliyetlerini sürdürüyor. Uygun iklim koşulları, bereketli toprakları ve ulaşım kolaylığı sebebiyle tarih öncesi dönemlerden itibaren farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Aydın'ın değerleri dünyaya tanıtılıyor.

Latmos'un kapılarını dünyaya açarak bölgenin tanıtımına katkı sunan Latmos Tanıtım Merkezi, yerli ve yabancı turistlere bölgenin tarihini, ekolojisini ve doğasını tanıtıyor. Latmos bölgesinin tanıtımı için turistlere rehberlik hizmeti de sunulan merkezde, kaya sığınaklarına ve resimlerine ulaşımın kolay yolları da anlatılıyor. Bunların yanı sıra yürüme zorluğu çeken vatandaşlar için sanal gerçeklik gözlüğü ile bölgenin gezilmesi imkanı da Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor.

"Güzel bir Aydın'da yaşamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Aydın'ın kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerinin dünyaya tanıtılması, turizme kazandırılması için projelerinin devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak güzel kentimizin değerlerinin korunması ve tanıtılması adına yürüttüğümüz çalışmalar ile Aydınımızın değerlerinin kapısını tüm dünyaya açıyoruz. Uygarlığın beşiği, kültürlerin yeşerdiği bu topraklarda, gezilecek ve görülecek güzel yerlerde yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamak, hep birlikte daha da güzel bir Aydın'da yaşamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Burada eski bir uygarlığın olduğunu bilmiyorduk, onun sayesinde öğrendik"

Latmos'u gezmek, bölgeyi tanımak ve tarihini öğrenmek için çıktığı turda güne Latmos Tanıtım Merkezi'nde başladığını belirten Alev Öztürk Ürek, "Latmos'tayız. Hayatımda ilk defa duydum ve geldim, çok memnun kaldım. Tarihi güzellik, kültürümüz, Mezopotamya'nın başlangıç noktası. Her şeyiyle, doğasıyla çok güzel buralar. Bugün turumuza Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Latmos Tanıtım Merkezi'nden başladık. Sanal gerçeklik ile görmediğimiz tarihi yerleri, kültürlerimizi gördük. Biz burada eski bir uygarlığın olduğunu bilmiyorduk, onun sayesinde öğrendik. Eski insanların yaşadığı yerleri gördük, iç içe yaşadık, çok güzel bir uygarlık olduğunu gördük, doğayla iç içeydik. Çok güzeldi. Tanıtım merkezlerinin daha çok olmasını isterim. Tarihten bugüne gelen nesilden nesile geçsin, çocuklarımız ve torunlarımızda onları görsün isterim. Çünkü kültür bizim için çok önemli. Kültürümüze ve tarihimize, medeniyetimize sahip çıktığı için Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz, iyi ki varlar. Özlem Başkanımız iyi ki varlar, tarihimize çok güzel sahip çıkıyorlar" diye konuştu.

" Türkiye'de böyle bir yerin olduğunu hiç bilmiyordum"

Latmos Tanıtım Merkezi'ni Aydın'a kazandırarak bölgenin tanıtılmasını ve korunmasını sağlayan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden Fatma Varol ise "Türkiye'de böyle bir yerin olduğunu hiç bilmiyordum. İyi ki gelmişim dedim yani. Türkiyemiz de gerçekten gezmeye, görmeye değer verilecek çok yerimiz var, farkında değiliz. Gerçekten çok güzel düşünmüş Özlem Hanım. İyi ki bir merkez açmış. Sanal gerçekliği de çok beğendim, içindeymiş gibi yaşadım. Sanki o bölgeye geldim, mağaraya girdim, mağaranın içinde dolaştım… O hissiyatı verdi bana. Çok güzel düşünülmüş. Daha sonrasında da tarihin anlatıldığı tabloların hepsini okudum. Aydın bölgesinin bilinmesi lazım, biz bazen internetten Aydın'da gezilebilecek yerlere bakıyoruz. Gerçekten tanıtılması lazım, Özlem Başkanımız bunu da güzel yapıyor, emeğine teşekkür ediyoruz onun" ifadelerini kullandı.

Aydın\'da Latmos Tanıtım Merkezi Faaliyet Gösteriyor
Kaynak: ANKA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Belediye, Turizm, Güncel, Aydın, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Latmos Tanıtım Merkezi Faaliyet Gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:39 Bakan Ersoy’un eşi “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişine tepki gösterdi Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
23:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “felaket“ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:18:59. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Latmos Tanıtım Merkezi Faaliyet Gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.