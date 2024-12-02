Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde park halindeki bir kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü Fevzi Özdağ (22) yaşamını yitirdi, arkadaşı Erdoğan Kurtulmuş (23) yaralandı. Kazaya alkollü bir kamyonet sürücüsünün neden olduğu belirlendi.

02.12.2024 18:47  Güncelleme: 18:50
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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, park halindeki kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Fevzi Özdağ'ın (22) öldüğü, arkasındaki arkadaşı Erdoğan Kurtulmuş'un (23) yaralandığı kazaya tali yoldan kontrolsüz çıkan bir kamyonetin neden olduğu ortaya çıktı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yakalanıp, gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün 1.90 promil alkollü olduğu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaza, dün, saat 20.00 sıralarında Acarlar Mahallesi girişinde meydana geldi. İncirliova'dan Acarlar Mahallesi yönüne gitmekte olan Fevzi Özdağ yönetimindeki 09 ANR 952 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 09 LU 775 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Fevzi Özdağ'ın yaşamını yitirdiği, arkasında bulunan arkadaşı Erdoğan Kurtulmuş'un ise yaralandığı belirlendi. Kurtulmuş, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtulmuş'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Fevzi Özdağ'ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morga götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri, kazayla ilgili gerçeği ortaya çıkardı. Görüntülerde Özdağ'ın, önce tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan kamyonete, ardından da park halindeki kamyonete çarptığı tespit edildi. Kazan sonrası kaçan ve polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan kamyonet sürücüsü K.Ö.'nün 1.90 promil alkolü olduğu öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen K.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

Kaynak: DHA

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