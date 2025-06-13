Aydın\'da Motosikletli Polis Memurları Kaza Geçirdi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Denizli Bulvarı Forum Kavşağı'nda meydana geldi. İmam K. yönetimindeki 09 ABS 140 plakalı otomobil ile Yunus Timleri'ne ait 09 A 4866 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Asım Sekmen ile Ahmet Başaran isimli 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polisler, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.