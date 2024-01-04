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Aydın'da Narkotik Operasyonunda 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Narkotik Operasyonunda 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Aydın'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin maddesi bulundu. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.

04.01.2024 - 20:38,
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AYDIN'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu takibe alınan bir otomobil, sabah erken saatlerde Aydın- İzmir Otoyolu gişelerinde durduruldu. Narkotik köpeği 'Tina' ile otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında 2 parça halinde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ahmet A. (27) ve Oktay A. (22), gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

Aydın\'da Narkotik Operasyonunda 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aydın'da Narkotik Operasyonunda 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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