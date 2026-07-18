Çine\'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

AYDIN'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çine ilçesi Kavşit Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.