Çine'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Çine'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çine\'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
18.07.2026 15:31
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Çine'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İnceleme başlatıldı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çine ilçesi Kavşit Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çine'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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