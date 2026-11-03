Aydın\'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü

Aydın'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da sabah saatlerinde etkili olan sis, Denizli-Aydın kara yolu ile Efeler ilçesindeki bulvarlar ve üniversite kampüsü çevresinde görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler sis nedeniyle hızını azaltarak yolda dikkatli ilerledi.
Aydın'da sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini azalttı.
Kentte Denizli-Aydın kara yolu ile Efeler ilçesindeki Doğu Çevre ve Adnan Menderes bulvarları ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsünün olduğu bölgede yoğun sis oluştu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sürücüler, araçlarının hızını azaltarak yolda dikkatli ilerledi.
Kaynak: AA
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