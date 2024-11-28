Aydın'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Aydın'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

Aydın\'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte alkol üretimi ve satışı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 520 litre etil alkol ile diğer malzemeler ele geçirildi.

28.11.2024 16:31  Güncelleme: 16:34
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AYDIN'ın Efeler ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 farklı iş yerinde sahte alkol üretimiyle satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adreslere dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 bin 520 litre etil alkol, 174 alkol aroma likidi, 1 dolumda kullanılan hassas terazi, 1 vakumlama makinesi ve 1600 etiketsiz plastik bidon ele geçirildi. İş yeri sahipleri E.G., E.D. ve çalışan E.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber -Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

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