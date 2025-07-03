Aydın\'da Tarım Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karaköy ve Yılmazköy mahalleleri arasındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ile AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Söndürme çalışmalarına havadan 3 helikopter ve 1 uçak da destek verdi.

Arazinin engebeli olması karadan yürütülen söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

Müdahale esnasında bir orman işçisi yaralandı. Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürülen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kontrol altına alınan yangında 20 dönümlük alan zarar gördü.