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Aydın'da tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kıraathanede çıkan tartışmada pompalı tüfekle bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Aydın\'da tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
25.12.2023 - 20:33,
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Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Ömerbeyli Mahallesi'ndeki kıraathanede 23 Aralık'ta Serhat Yeroğlu'nu (46) çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürerek kaçtığı öne sürülen G.G. (66) jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

G.G. ile Serhat Yeroğlu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 23 Aralık'ta tartışma çıktığı, büyüyen tartışmada G.G'nin pompalı tüfekle ateş ederek Yeroğlu'nu ağır yaraladığı iddia edilmişti.

Yeroğlu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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