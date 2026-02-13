Aydın'da Taşkın: Menderes Nehri Taşarak Yolu Kapattı - Son Dakika
Aydın'da Taşkın: Menderes Nehri Taşarak Yolu Kapattı

13.02.2026 15:50
Aydın'da etkili sağanak sonrası Menderes Nehri taştı; Germencik-Yeniköy yolu trafiğe kapandı.

AYDIN'da son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri taştı. Taşkın nedeniyle Germencik- Yeniköy kara yolu, geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Kentte son günlerde etkisini artıran yağışlar, taşkınlara yol açtı. Bölgede sağanak nedeniyle debisi yükselen Menderes Nehri taştı, Germencik-Yeniköy kara yolu suyla doldu. Bölgede yaşayanlar, taşkın nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Taşkın nedeniyle Germencik-Yeniköy kara yolu geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Sürücüler, jandarma tarafından alternatif yollara yönlendirildi. Sürücüler ve mahalleli, olası risklere karşı uyarıldı.

Öte yandan, meteoroloji verilerine göre; son günlerde bölgede etkili olan yağışlar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Artan yağış miktarı, taşkın ve sel riskini yükseltirken, yetkililer özellikle dere yataklarına yakın alanlarda yaşayanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: DHA

