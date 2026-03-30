Aydın'da Toprak Kayması: 3 Ev Tahliye Edildi
Aydın'da Toprak Kayması: 3 Ev Tahliye Edildi

30.03.2026 21:15
Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak yağış sonrası toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi.

Kentte iki gündür etkisini gösteren sağanak nedeniyle Mesudiye ve Kemer Mahallelerinde toprak kayması yaşandı.

Ayrıca Kemer Mahallesi'nde Çakırlar Çayı'nın taşması sonucu istinat duvarı yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin aldığı karar doğrultusunda riskli durumdaki Mesudiye Mahallesi'nde 2 ev ve Kemer Mahallesi'nde 1 ev için tahliye kararı verildi.

Mesudiye Mahallesi'nde evinden tahliye edilen Hatice Karasoy, gazetecilere, çok üzgün olduğunu söyledi.

Karasoy, "O toprak kayar, ev yıkılır, sizin evlere bir şey olur, can kaybı olur diye bizi evden çıkardılar. Şimdi üzülüyorum haliyle. Çok üzülüyoruz ama Allah afetinden saklasın." dedi.

Kemer Mahallesi'nde evinden tahliye edilen Mustafa Acar da çayın kenarında yıkılan setin yeniden yapılmasını talep etti.

Öte yandan dün de 3 ev benzer riskler nedeniyle tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Mesudiye, Güncel, Efeler, Aydın, Çevre, Kemer, AFAD, Son Dakika

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı
İsrail ateşle oynuyor Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar İsrail ateşle oynuyor! Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik

22:03
Gözlerini kararttılar Galatasaray, Liverpool’un iki yıldızının peşinde
Gözlerini kararttılar! Galatasaray, Liverpool'un iki yıldızının peşinde
21:55
Bahçeli’den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
Bahçeli'den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
21:33
Mbappe görmesin Ester Exposito’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
20:22
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
20:14
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
