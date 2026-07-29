Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Aydın-Denizli Otoyolu'nda otomobil bekçi kulübesine çarparak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Aydın'da otomobilin bekçi kulübesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aydın- Denizli Otoyolu'nda ilerleyen B.Ü. (54) yönetimindeki 20 ABE 872 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi civarında önce bariyerlere, ardından yol yapım şantiyesinin bekçi kulübesine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi.
Kulübedeki Mehmet Tunca'nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?