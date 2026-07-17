Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
N.K'nin kullandığı 34 KL 3607 plakalı hafif ticari araç, Doğu Gazi Bulvarı'nda A.A. yönetimindeki 09 FVK 409 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?