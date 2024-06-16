Aydın'da traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın'da traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, Şenel Türkkent (71) isimli sürücü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri Türkkent'in hayatını kaybettiğini belirledi ve cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

16.06.2024 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Tekeli Mahallesi'nde Şenel Türkkent (71) idaresindeki 09 AN 064 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şoför traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Türkkent'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Türkkent'in cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Adnan Menderes Üniversitesi, Jandarma, Koçarlı, Aydın, Acil Durum, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:50 Atatürk Anıtı’na baltayla saldırı Provokatörlerden “Neden“ sorusuna “Sadece Allah rızası için“ yanıtı Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden "Neden" sorusuna "Sadece Allah rızası için" yanıtı
23:48 Savcılık Dilan Polat için tahliye talebinde bulunmuştu 2 gerekçe ortaya çıktı Savcılık Dilan Polat için tahliye talebinde bulunmuştu! 2 gerekçe ortaya çıktı
22:50 Bayram tatilinin ilk gününde çok sayıda trafik kazası Acı bilanço ortaya çıktı Bayram tatilinin ilk gününde çok sayıda trafik kazası! Acı bilanço ortaya çıktı
20:29 İsrail’de ateşkes krizi Ordu ile Netanyahu karşı karşıya geldi İsrail'de ateşkes krizi! Ordu ile Netanyahu karşı karşıya geldi
14:21 Kurban keserken elindeki bıçağın üzerine düştüğü söylenmişti Vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı Kurban keserken elindeki bıçağın üzerine düştüğü söylenmişti! Vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı
23:49 İngiltere, Sırbistan’ı tek golle geçti: 1-0 İngiltere, Sırbistan'ı tek golle geçti: 1-0
23:30 Mourinho bizzat devrede 30 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe’ye getiriyor Mourinho bizzat devrede! 30 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor
21:55 IShowSpeed’in Türk döneriyle imtihanı ’’Bismillah’’ diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! ''Bismillah'' diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı
20:31 Malatya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
20:27 Türkiye’nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor Türkiye'nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor
19:14 Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar! Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor
19:09 Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum
19:04 AK Parti’den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali AK Parti'den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali
18:46 Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi
18:12 Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 00:17:00. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement