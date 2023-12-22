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Aydın'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 92 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 92 bin makaron ele geçirildi

Aydın'da gerçekleştirilen operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 92 bin makaron, 30,5 kilogram tütün, 875 paket kaçak sigara, sigara sarma makinesi ve 60 kesilmiş bandrol ele geçirildi. 8 kişiye para cezası kesildi.

Aydın\'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 92 bin makaron ele geçirildi
22.12.2023 - 11:06,
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Aydın'da tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik operasyon kapsamında ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 92 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 10 bin 500'ü dolu 92 bin makaron, 30,5 kilogram tütün, 875 paket kaçak sigara, sigara sarma makinesi ve 60 kesilmiş bandrol ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 8 kişiye para cezası kesildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aydın'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 92 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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