Aydın\'da Üniversite Öğrencilerini Kullanarak Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam coğrafyalarındaki zulümlere son verme çağrısı yaptı

Erbaş, İslam ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Gazze, Kudüs, Doğu Türkistan ve dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum ve mağdur insanların kurtuluşunun Müslümanların vahdetine bağlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, yeni bir uluslararası inisiyatife ihtiyaç olduğunu belirterek, dünyanın yeni bir hukuk ve ahlakın inşasına muhtaç olduğunu ifade etti.