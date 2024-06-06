Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 10 Gram Skunk Ele Geçirildi

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AYDIN'ın Germencik ilçesinde 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polislerin üzerine sürüp kactı. 60 kilometre takip edilip, İzmir'in Torbalı ilçesinde önü kesilerek durdurulan otomobilde 1 kilo 10 gram skunk ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti'nden arandığı belirlenen şüpheli İbrahim Alaman (51) tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir yönünden kente büyük miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarıyla harekete geçti. Şüpheli olduğu değerlendirilen otomobil, Germencik ilçesi yakınlarında önlem alan polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, aracını polislerin üzerine sürerek ters yönden gişelerden dönüp, İzmir yönüne doğru kaçtı. Polis, otomobili takibe aldı. 60 kilometre süren takibin ardından otomobil, İzmir'in Torbalı ilçesinde önü kesilip durduruldu. Araçtaki aramada 1 kilo 10 gram skunk ele geçirildi. Sürücü İbrahim Alaman, gözaltına alındı. Sorgusunda, Söke İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti' nden arandığı ortaya çıktı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.