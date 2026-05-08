Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

08.05.2026 16:07
Efeler'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu hap imal edilen iş yerine düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Böylelikle operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 10'a yükselmiş oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bir iş yerinde uyuşturucu madde üretimi yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından, 22 Nisan'da ekipler, operasyon düzenledi. Söz konusu iş yerine yapılan baskında uyuşturucu madde yapımında kullanılan 180 kilo ham madde, 56 bin sentetik hap, 875 bin doluma hazır kapsül ve üretim malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca üretim noktasında nakliye yapıldığı sırada, şüphelilere ait araçta da 36 bin sentetik hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alandı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, soruşturmayı derinleştirdi. İkinci dalga operasyonda 4 şüpheli daha dün gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Böylelikle operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 10'a yükselmiş oldu.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 16:08:52.
