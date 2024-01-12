 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da Viyadük Kazası: 3 Kişi Öldü, İnşaat Sorumluları Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Viyadük Kazası: 3 Kişi Öldü, İnşaat Sorumluları Gözaltına Alındı

Aydın'da otoyol inşaatının viyadük ayak temeline uçan otomobildeki 3 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, inşaatın trafik sorumlusu, güvenlik uzmanı ve şantiye şefi gözaltına alındı. İnşaat alanında gerekli önlemlerin alınmadığı tespit edildi ve şüpheliler tutuklandı.

Aydın\'da Viyadük Kazası: 3 Kişi Öldü, İnşaat Sorumluları Gözaltına Alındı
12.01.2024 - 14:42,  Güncelleme: 14:46
Abone Ol

AYDIN'da, otoyol inşaatının viyadük ayak temeline uçan otomobildeki 3 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada ihmalleri olduğu suçlamasıyla inşaatın trafik sorumlusu D.A.B. (49), güvenlik uzmanı S.Ş. (35) ile şantiye şefi O.Ö. (36), gözaltına alındı. Şüphelilerden D.A.B. ve O.Ö. tutuklandı, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli ilçesinde 9 Ocak'ta, saat 08.30 sıralarında, Yenipazar- Bozdoğan yolu kenarındaki otoyol inşaatının viyadük temeline uçan otomobili fark eden işçiler, jandarmaya haber verdi. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 10 metre yükseklikten viyadük ayak temeline uçan 35 AS 4330 plakalı otomobilin kaza sırasında kırılan ön camından fırladıkları belirlenen emlakçı Sedat Pehlivan (53), kafe işletmecisi İbrahim Yaşar (47) ve PVC doğrama işiyle uğraşan İsmail Büyükgümüş'ün (61) cansız bedenlerine ulaştı. Ölenlerin cenazeleri, ekipler tarafından temel çukurundan çıkarılıp, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazanın, sürekli birlikte gezen 3 arkadaşın, Yenipazar'daki restoranda yemek yiyip eğlendikten sonra, Nazilli'deki evlerine dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Otomobilin İsmail Büyükgümüş'e ait olduğu, kaza sırasında direksiyonda İbrahim Yaşar'ın bulunduğu belirlendi. Üç arkadaş önceki gün Eğriboyun Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAMIŞ

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan soruşturmada, inşaat alanında gerekli önlemlerin alınmadığı tespit edildi. Kazada ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla trafik sorumlusu D.A.B., güvenlik uzmanı S.Ş. ile şantiye şefi O.Ö. jandarma tarafından dün gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Bozdoğan Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheliden D.A.B. ve O.Ö. tutuklandı, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yenipazar, Jandarma, Bozdoğan, Nazilli, Tutuklama, Güvenlik, Soruşturma, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Viyadük Kazası: 3 Kişi Öldü, İnşaat Sorumluları Gözaltına Alındı - Son Dakika


14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50
Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum

Son Dakika
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17 ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 15:11:55. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Viyadük Kazası: 3 Kişi Öldü, İnşaat Sorumluları Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement