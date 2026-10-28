Aydın\'da yağmurla yumuşayan toprak kaydı, kanalizasyon kazısında işçi Ercan Az öldü

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde kepçeyle yapılan kanalizasyon kazısı sırasında işçilerden Ercan Az (38), kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, İncirliova ilçesine bağlı Hacıaliobası Mahallesi'nde yürütülen kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana geldi. Kepçeyle kazılan kanalın içinde çalışan işçi Ercan Az, yağmurun da etkisiyle yumuşayarak kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Az'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.