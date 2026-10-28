Aydın\'da yağmurla yumuşayan toprak kaydı, kanalizasyon kazısında işçi Ercan Az öldü

Aydın'da yağmurla yumuşayan toprak kaydı, kanalizasyon kazısında işçi Ercan Az öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İncirliova Hacıaliobası'nda kepçeyle yapılan kanalizasyon kazısında yağmurla yumuşayan toprak kaydı ve işçi Ercan Az (38) toprak altında kalarak öldü. İtfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri Az'ın cansız bedenine ulaştı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde kepçeyle yapılan kanalizasyon kazısı sırasında işçilerden Ercan Az (38), kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, İncirliova ilçesine bağlı Hacıaliobası Mahallesi'nde yürütülen kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana geldi. Kepçeyle kazılan kanalın içinde çalışan işçi Ercan Az, yağmurun da etkisiyle yumuşayarak kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Az'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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