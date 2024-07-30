Aydın'da yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Aydın'da yangın kontrol altına alındı

Aydın\'da yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın, elektrik tellerinden gelen kıvılcımlar nedeniyle yeniden büyümüştü. Ancak yangın, yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Yangına 5 helikopter, 4 uçak, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 152 personel müdahale etti. Sarp arazi nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangında 300 dönümlük alan zarar gördü.

30.07.2024 09:33
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda dün çıkan, kontrol altına alındıktan sonra elektrik tellerinden gelen kıvılcımlar nedeniyle yeniden büyüyen yangın kontrol altına alındı.

Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki yangına müdahale gece de sürdü.

Çalışmalara 5 helikopter, 4 uçak, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 152 personel katıldı.

Sarp arazi nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında 300 dönümlük alan zarar gördü.

Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda dün çıkan ve yaklaşık 150 dönüm alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alınmıştı. Yangın bir süre sonra elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla yeniden büyümüştü.

Kaynak: AA

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