Aydın'da Yaz ve Güz Dönemi Etkinlikleri Devam Ediyor

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güz ve yaz dönemi etkinlikleri devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler kapsamında müzik ve halk oyunları eğitimleri veriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güz ve yaz dönemi etkinlikleri kapsamında yetişkinler için düzenlenen resim, halk oyunları, koro, gitar ve bağlama eğitimleri sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personeli tarafından verilen eğitimlerde vatandaşlar, Doğu Anadolu'dan Marmara'ya, Ege'den Karadeniz'e kadar farklı bölgelerin geleneksel halk oyunlarını öğreniyor. Aydınlılar, koro, gitar ve bağlama eğitimleri ile notaların yarattığı ahengin bir parçası olurken, resim eğitimleri ile doğanın birbirinden güzel renklerini tuvale işliyor.

Etkinliklerle vatandaşlar bir yandan sosyalleşirken diğer yandan da yeteneklerini geliştirme imkanı buluyor. Ücretsiz eğitimler, kentin farklı noktalarında düzenlenmeye devam ediyor.