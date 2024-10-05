Aydın'da Zeytinlik Yangını: 1 Gözaltı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ambarcık Mahallesi'nin üst kesimlerindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri yönlendirildi.

Yangına karadan 20 arazöz, 8 su tankeri ve 102 işçi, havadan da 3 uçak ve 7 helikopterle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma kapsamında M.D'yi (54) gözaltına aldı.

M.D'nin bahçesindeki kuru otları yakarak temizlemek istediği, rüzgarın etkisiyle alevlerin zeytinlik alana sıçradığı öğrenildi.