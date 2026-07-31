Aydın'daki Orman Yangınının Çıkış Anı Kamerada
Çine ilçesinde orman yangınının çıkış anı cep telefonuyla kaydedildi, alevlere müdahale edildi.
YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA
Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınının çıkış anına ait cep telefonu kamerası ile kayda alınan görüntüler ortaya çıktı. Kavşit Mahallesi'nde çıkan yangının ilk anlarını kaydeden vatandaşların, alevlere müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Görüntülerde rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yer alırken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Tolga TAHÇI/AYDIN,
Kaynak: DHA
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