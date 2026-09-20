Aydın-Denizli Otoyolu'nda bakım, Aydın yönünü ulaşıma kapatıyor - Son Dakika
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Aydın-Denizli Otoyolu'nda bakım, Aydın yönünü ulaşıma kapatıyor

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Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerindeki üstyapı çalışması Aydın yönünü trafiğe kapatırken, ulaşım Denizli yönünden iki yönlü veriliyor. İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'ndaki gürültü perdesi işi nedeniyle Karşıyaka bağlantı kolu 22.00-06.00 arasında kapalı olacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir Çevre Yolu'nun Üniversite Kavşağı'nda (Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu) gürültü perdesi yapım işleri sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde bağlantı kolu trafiğe kapatılacak.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Polatlı-Ankara istikametinde Turkuaz Mahallesi ayrım kolu ile Ankara-Polatlı istikametindeki ayrım kolları trafiğe kapatıldı. Sürücülerin Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımları servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 21-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometrelerindeki yapım işleri sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerinde sathi kaplama, Van-Hakkari yolunun 12-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-50. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-56. kilometrelerinde yatay işaretleme çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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