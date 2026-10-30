Aydın Efeler'de köprüden geçen otomobil dereye düştü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de köprüden geçen otomobil dereye düştü, 3 kişi yaralandı

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Aydın Efeler\'de köprüden geçen otomobil dereye düştü, 3 kişi yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Ambarcık ve Dağeymiri mahalleleri arasındaki köprüden geçen otomobil dereye düştü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbarın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi; yaralılar sağlık ekiplerince Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ferhat Yumurtaş idaresindeki 09 AFE 251 plakalı otomobil, Ambarcık ve Dağeymiri mahallelerini birbirine bağlayan köprüden geçerken dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile eşi Evrim Yumurtaş ve Müzeyyen Kalem yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
OtomobilJandarmaİtfaiyeEfelerGüncelAydınSon Dakika

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