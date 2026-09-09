Aydın Efeler'de tarım arazisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Savrandere Mahallesi'nde bir tarım arazisinde saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Efeler ilçesine bağlı Savrandere Mahallesi'nde, bir tarım arazisinde saat 19.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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