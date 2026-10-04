Aydın Germencik'te 800 milyon TL'lik satış soruşturmasında tutuklu sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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Aydın Germencik'te 800 milyon TL'lik satış soruşturmasında tutuklu sayısı 5'e yükseldi

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Aydın Germencik\'te 800 milyon TL\'lik satış soruşturmasında tutuklu sayısı 5\'e yükseldi
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Germencik'te 800 milyon TL'lik konut ve arsa satışında mağduriyet iddiası soruşturmasında, adli kontrolle serbest bırakılan 3 şüpheli başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Daha önce tutuklanan firma sahibi ve oğlunun ardından soruşturmadaki tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde 800 milyon TL'lik konut ve arsa satışında vatandaşları mağdur ettiği öne sürülen firmaya yönelik soruşturma kapsamında, daha önce tutuklanan firma sahibi Turan Gülmez ile oğlu Mehmet Gülmez'in ardından; adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 şüpheli daha tutuklandı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Germencik'te çok sayıda kişinin konut ve arsa alım satımında mağdur edildiği iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince 19 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyonda firma sahibi Turan Gülmez ve oğlu Mehmet Gülmez'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bazı ev ve arsaların birden fazla kişiye satıldığı, ödeme yapılmasına rağmen tapuların devredilmediği ve vadeli araç satışlarında mağduriyet yaşandığı iddia edildi. Mağdurların toplam zararının yaklaşık 800 milyon TL olduğu belirtildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen firma sahibi Turan Gülmez ile oğlu Mehmet Gülmez tutuklandı. Şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, S.Y., Y.N. ve E.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. 3 şüpheli, başsavcılığın itirazı üzerine dün yeniden gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e çıktı.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Öte yandan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan ön incelemede; yüksek miktarda paranın para sayma makinesiyle sayıldığı görüntülerin tespit edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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