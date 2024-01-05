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Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İsmail Güneş yönetimindeki kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü İsmail Güneş ve yolcu Mesut Güneş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın\'ın Çine ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
05.01.2024 - 12:57,
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Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Mutaflar Mahallesi yönüne giden İsmail Güneş yönetimindeki 09 LF 475 plakalı kamyonet, şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Güneş ve kamyonette bulunan yolcu Mesut Güneş yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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