Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Moralı Mahallesi'nin üst kısımlarındaki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 25 dönümlük alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.