Aydın İncirliova\'da kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan işçi öldü

Aydın İncirliova'da kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan işçi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Hacıaliobası Mahallesi'nde kanalizasyon hattı çalışması sırasında toprak kayması sonucu 37 yaşındaki işçi göçük altında kaldı. Jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde işçinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Hacıaliobası Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattı çalışmasında görevli Ercan Az (37), toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede toprak altında kalan Az'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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