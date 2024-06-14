Aydın-İzmir Otoyolunda Tır Devrildi, Aydın-Germencik Arası Trafiğe Kapatıldı - Son Dakika
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Aydın-İzmir Otoyolunda Tır Devrildi, Aydın-Germencik Arası Trafiğe Kapatıldı

Aydın-İzmir Otoyolu'nda sıkıştırılmış doğal gaz tüpleri taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu Aydın-Germencik arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kazada yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı ve araçta bulunan doğal gaz tüplerinin gaz kaçırma ihtimaline karşı önlem alındı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu ve ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

14.06.2024 23:31
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Aydın- İzmir Otoyolunda sıkıştırılmış doğal gaz tüplerinin bulunduğu tırın devrilesi sonucu Aydın- Germencik arası çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Tezcan'ın kullandığı 34 BIT 732 plakalı tır, Aydın gişelerini geçtikten sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tır şoförü Tezcan, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Araçta bulunan sıkıştırılmış doğal gaz tüplerinin gaz kaçırma ihtimaline karşın Aydın-Germencik istikameti gidiş-geliş trafiğine kapatıldı.

Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın-İzmir Otoyolunda Tır Devrildi, Aydın-Germencik Arası Trafiğe Kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın-İzmir Otoyolunda Tır Devrildi, Aydın-Germencik Arası Trafiğe Kapatıldı - Son Dakika
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