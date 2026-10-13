Aydın Karacasu'daki yangında yaralanan anne ve oğlu öldü, babanın tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Aydın Karacasu'daki yangında yaralanan anne ve oğlu öldü, babanın tedavisi sürüyor

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Aydın Karacasu\'daki yangında yaralanan anne ve oğlu öldü, babanın tedavisi sürüyor
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Aydın Karacasu'da 11 Ekim'de iki katlı evde çıkan yangında anne, baba ve oğulları yaralandı. İzmir Şehir Hastanesinde tedavi gören anne ve oğlu yaşamını yitirdi, annenin cenazesi Çamarası'na götürülerek defnedildi ve babanın tedavisi sürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde evlerinde çıkan yangında yaralanan anne ve oğlu, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Çamarası Mahallesi'nde 11 Ekim'de iki katlı evde çıkan yangında Meryem (55), eşi Mehmet (55) ve oğulları Tayfun Çınar (30) yaralandı.

İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan Meryem ve Tayfun Çınar, yaşam mücadelesini kaybetti.

Çamarası'na götürülen Meryem Çınar'ın cenazesi burada defnedildi.

Mehmet Çınar'ın tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Kaynak: AA
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