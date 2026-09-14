Aydın Kuşadası'nda 'Ailem Güvende' operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın Kuşadası'nda 'Ailem Güvende' operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Aydın Kuşadası\'nda \'Ailem Güvende\' operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 'Ailem Güvende' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Savcılıkta ifadesi alınan Ayça T. serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkan diğer 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 'Ailem Güvende' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçe genelinde toplumun huzur ve sükünunu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, sanal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 'müstehcenlik', 'fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek' ile 'uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak' suçlarını işledikleri değerlendirilen Yankı Ö. (42), Damla K. (33), Hikmet H. (24), Ayça T. (48), Defne T. (35) ve Fatih M. (26) hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla dün gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Polis tarafından ayrıca Kuşadası'ndaki gece mekanlarında da arama ve kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edidi. Ayça T., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan Yankı Ö., Damla K., Hikmet H., Defne T. ve Fatih M. ise tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aydın Kuşadası'nda 'Ailem Güvende' operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Kuşadası'nda 'Ailem Güvende' operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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