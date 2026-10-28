Aydın Kuşadası'nda eş zamanlı uyuşturucu baskınında 45 zanlı gözaltına alındı

Aydın Kuşadası'nda eş zamanlı uyuşturucu baskınında 45 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde savcılık soruşturması kapsamında jandarma narkotik ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 zanlı gözaltına alındı.
Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonda 45 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?