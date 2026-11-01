Aydın Kuşadası'nda motosikleti devrilen 31 yaşındaki sürücü olay yerinde öldü

Aydın Kuşadası'nda motosikleti devrilen 31 yaşındaki sürücü olay yerinde öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, 31 yaşındaki sürücünün kaza yerinde öldüğünü belirledi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Özgür Şahin'in (31) kullandığı 09 AİR 632 plakalı motosiklet, Kadınlar Denizi Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahin'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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