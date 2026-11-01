Aydın Kuşadası'nda silahlı saldırıda ağır yaralanan 2 kişi hastanelere kaldırıldı - Son Dakika
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Aydın Kuşadası'nda silahlı saldırıda ağır yaralanan 2 kişi hastanelere kaldırıldı

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Aydın Kuşadası'nda Şafak Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan biri Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, diğeri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken otomobille kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şafak Sokak'ta M.Ç. (37) ve M.Y'ye (55) tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan M.Ç. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, M.Y. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobille bölgeden uzaklaşan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
Adnan Menderes ÜniversitesiKuşadası3. SayfaGüncelAydınSon Dakika

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