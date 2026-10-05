Aydın merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı

Aydın merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyonda 111 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışma kapsamında Aydın, Muğla ve Denizli'de belirlenen 63 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 3 tabanca, 1 hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan 34 aparat ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen 111 şüpheliyi gözaltına aldı.