Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheliden 12\'si tutuklandı

AYDIN'da jandarma ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şüphelilerin bağlantılı hesaplarında 1 milyar 234 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 7258 sayılı Kanun'un 5. maddesi kapsamında yasa dışı bahis suçunu işledikleri değerlendirilen 15 şüpheli belirlendi. MASAK tarafından yapılan analizlerde, şüphelilerle bağlantılı hesaplarda toplam 1 milyar 234 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de 25 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 15 SIM kart, 2 laptop, 2 harddisk ve 3 USB bellek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.