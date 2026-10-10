Aydın Nazilli\'de aydınlatma direğine çarpan kamyonette 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın Nazilli'de aydınlatma direğine çarpan kamyonette 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, İsabeyli Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü yaşamını yitirdi, kamyonetteki 1 kişi yaralanarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Erol Cezveci (26) idaresindeki 34 MVL 915 plakalı kamyonet, Aydın-Denizli kara yolunun İsabeyli Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Cezveci ile kamyonetteki B.D, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Erol Cezveci, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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