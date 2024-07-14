Aydın Nazilli\'de İçme Suyu İsale Hattı Kazısında Göçük: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı için kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan 4 işçiden 1'i kurtarıldı, 3'ü yaşamını yitirdi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. Boru patlayınca göçük oluyor. 3 vefat var, 1 kişi kurtarıldı." ifadesini kullandı.