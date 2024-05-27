Aydın'ın Söke ilçesinde, boğa güreşleri gerçekleştirildi.
Avşar Mahallesindeki programda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda boğa mücadele etti.
Kupa ve bayrak güreşlerinin yanı sıra baş, başaltı, büyük ve küçük ayak, deste, tozkoparan ve teşvik kategorilerinde güreşler yapıldı.
Söke Kaymakamlık Kupası'nı "Beter", Söke Belediye Başkanlığı Kupası'nı "Fırtına" adlı boğalar kazandı.
Etkinliği Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da izledi.
Son Dakika › Güncel › Aydın Söke'de Boğa Güreşleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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