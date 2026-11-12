Aydın Söke'de otomobil şarampole devrildi, yaralanan yok, anı kameraya kaydedildi

Aydın Söke'de otomobil şarampole devrildi, yaralanan yok, anı kameraya kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Söke ilçesindeki Söke-Didim kara yolu Yenidoğan Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, otomobilin devrilme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Söke- Didim kara yolu Yenidoğan Kavşağı'nda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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