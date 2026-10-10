Aydın Sultanhisar\'da otomobil mandalina yüklü kamyonetle çarpıştı, sürücü yaralandı

Aydın Sultanhisar'da otomobil mandalina yüklü kamyonetle çarpıştı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Sultanhisar'daki Hal Kavşağı'nda otomobil, mandalina yüklü kamyonetle çarpıştı. Yan yatan kamyonetten çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Hal Kavşağı'nda M.B. yönetimindeki 09 KH 300 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki 09 AKA 850 plakalı mandalina yüklü kamyonet çarpıştı.
Yan yatan kamyonetten çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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