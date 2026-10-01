Aydın Sultanhisar\'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 745 hap bulundu

Aydın Sultanhisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 745 hap bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 745 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklandı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ş.B. (24) ve E.B'nin (22) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 745 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA
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