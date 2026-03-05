Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Berlin'de Türk-Alman İş İnsanları Birliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Berlin'de Türk-Alman İş İnsanları Birliği'ni Ziyaret Etti

05.03.2026 17:36  Güncelleme: 19:27
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ITB Berlin Fuarı'nda Türk-Alman İş İnsanları Birliği'ni ziyaret ederek Aydın'ın turizm potansiyelini anlattı. Günel, Aydın'ın sadece tarım kenti değil, aynı zamanda turizm, gastronomi ve sanayi kenti olma kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ITB Berlin Fuarı için bulunduğu Almanya'da, Türk-Alman İş İnsanları Birliği'ni ziyaret etti. Birlik üyelerine ilçenin turizm potansiyeline ilişkin bilgi veren Günel, "Aydın bugüne kadar tarım kenti olarak görüldüğü için buna göre organize edilmiş. Ancak bize göre Aydın turizmin, gastronominin ve sanayinin de lokomotifi olacak kapasiteye sahip. Bu nedenle bizim amacımız yeni bir başlangıcın kapısını aralamak" dedi.

Günel, Berlin'de Türk-Alman İş İnsanları Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Günel'in ziyaretine Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ile belediye meclis üyeleri de katıldı.

Görüşmede Günel, Birlik üyelerine Kuşadası'nın sahip olduğu doğal ve tarihi değerlerle ilgili bilgi verdi. Toplantıda, Kuşadası'nın yılın dört mevsimine yayılan turizm olanakları ile konaklama imkanlarını da ele alındı.

"Bizim amacımız Aydın için yeni bir başlangıcın kapısını aralamak"

Aydın'ın bugüne kadar sadece tarım kenti olarak görüldüğüne dikkati çeken Günel, "Bize göre Aydın aynı zamanda turizm, gastronomi ve sanayi kenti. Çünkü dünyanın en önemli 3 kruvaziyer limanından bir tanesi Kuşadası'nda bulunuyor. İlçemize gelen kruvaziyer yolcusu sayısına baktığımızda son üç yıldır kendi rekorumuzu egale ediyoruz. Geçen yıl 1 milyon kruvaziyer yolcusu ağırladık. Bu yıl sayının çok daha fazla olmasını bekliyoruz. Ben Kuşadası, Didim ve Selçuk'un turizm alanında iş birliği içerisinde olmasını çok önemsiyorum. Çünkü ortak turizm değerlerini paylaşıyoruz. Bizim amacımız Aydın için yeni bir başlangıcın kapısını aralamak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Gastronomi, Ömer Günel, Kuşadası, Turizm, Berlin, Güncel, Tarım, Aydın, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
