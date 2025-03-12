Aydınlı Otizm Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Spor Merkezi öğrencileri Ece Volkan ile Şükrü Mert Çelik, Otizm Genç Kızlar ve Otizm Yıldız Erkekler Kategorisi'nde altın madalya kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezleri'nde ilk, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler destek eğitimleri görüyor. Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Şükrü Mert Çelik ve Ece Volkan, Mersin'de düzenlenen Özel Sporcular Okullar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalya kazandılar. Otizm Genç Kızlar ve Otizm Yıldız Erkekler Kategorisi'nde altın madalya kazanan Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Spor Merkezi öğrencileri Ece Volkan ve Şükrü Mert Çelik ise Aydın'ın gururu oldular.