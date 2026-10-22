Ayhan Barut, limon 1 lira etmeyince ağaç kesen çiftçilerle görüştü

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, Yüreğir Ovası'ndaki Şahinağa Köyü'nde limon bahçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Limon ağaçlarını kestiklerini belirten Ziraat mühendisi çiftçi Efe Soylu "Kesilen ağacımızın odunu meyvesinden daha fazla para ediyor. Katma değer yaratıp üretmeye çalışıyoruz lakin elimiz kolumuz bağlanmış vaziyette çaresiz bekliyoruz, devletimizden yardım istiyoruz" dedi. Barut ise "Çiftçimiz alıcı bulamıyor, limon 1 lira etmiyor. Kilogram maliyeti ise 10 lira. Gelin görün çiftçi masrafını çıkaramıyor, bahçesini boşaltmak için ağaç kesiyor. Yazıktır, günahtır" diye konuştu.

YENİ Parti Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Yüreğir Ovası'ndaki Şahinağa Köyü'nde limon bahçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Üreticilerin limon ağaçlarını kestiklerine dikkati çeken Barut, yurdun dört bir yanında çiftçilerin feryat ettiğini söyledi. Barut, "Zeytincisinden üzümcüsüne, pamukçusundan incircisine tüm çiftçiler perişan. Narenciye üreticisi de perişan. Limon üreticisi artık dayanamayıp ağacı kesiyor. Çünkü ürettiği üründen para kazanamıyor. Bu milli servettir, şu an milli servet yok oluyor" dedi.

"YAZIKTIR, GÜNAHTIR"

Barut, üzerinde ürün bulunduğu halde kesilen ağaçlara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz alıcı bulamıyor, limon 1 lira etmiyor. Kilogram maliyeti ise 10 lira. Gelin görün çiftçi masrafını çıkaramıyor, bahçesini boşaltmak için ağaç kesiyor. Yazıktır, günahtır. Üreticilerin bereketi başına bela oldu. Üretim rekoruyla övünenler görsün. Ürün ya dalında çürüyor ya da toprakta. Nakliyecisinden paketlemecisine herkes buradan para kazanıyor, tek para kazanamayanlar çiftçiler. İktidar bu yangını görsün, gelin çiftçiyi destekleyin. Çiftçiyi desteklemek tüketiciyi desteklemektir. Aksi takdirde ağaç kalmayacak. Kesim işini yapanlar, çiftçilerin ağacını kestirmek için sıra bulunamadığını söylüyor. Gelin bu yangını söndürün."

ÇİFTÇİ EFE SOYLU: "AĞACIMIZIN ODUNU MEYVESİNDEN DAHA FAZLA PARA EDİYOR"

Çiftçilerin ürünü para etmeyince ağaçların kesildiğini vurgulayan aynı zamanda üretici olan Prof.Dr. Bülent Özekici, "Çiftçinin emeği yok oluyor. Kaç yılın emeği heba oluyor. Ancak ürün para etmeyince yılların emeği bir testerenin ucunda yok oluyor" dedi.

Şahinağa Köyü Muhtarı ve çiftçi olan Ramazan Gürbüz, "Mandalinamı ücretsiz verdim. Bahçem boşalsın diye. Çiftçinin karnında umut varmış. Önümüzdeki sene de ürünün para etmeyeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Ziraat mühendisi çiftçi Efe Soylu, "Kesilen ağacımızın odunu meyvesinden daha fazla para ediyor. Katma değer yaratıp üretmeye çalışıyoruz lakin elimiz kolumuz bağlanmış vaziyette çaresiz bekliyoruz, devletimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 10 dönüm alandaki limon ağaçlarını kestiren çiftçi Kadir Soylu, "Bedava versem bu ürün markette 50 liraya satılıyor" dedi.