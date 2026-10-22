Ayhan Barut, limon 1 lira etmeyince ağaç kesen çiftçilerle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ayhan Barut, limon 1 lira etmeyince ağaç kesen çiftçilerle görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, Yüreğir Ovası'ndaki Şahinağa Köyü'nde limon üreticileriyle bir araya geldi. Barut, limonun 1 lira etmediğini, kilogram maliyetinin 10 lira olduğunu belirterek üreticinin masrafını çıkaramadığı için ağaç kestiğini söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, Yüreğir Ovası'ndaki Şahinağa Köyü'nde limon bahçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Limon ağaçlarını kestiklerini belirten Ziraat mühendisi çiftçi Efe Soylu "Kesilen ağacımızın odunu meyvesinden daha fazla para ediyor. Katma değer yaratıp üretmeye çalışıyoruz lakin elimiz kolumuz bağlanmış vaziyette çaresiz bekliyoruz, devletimizden yardım istiyoruz" dedi. Barut ise "Çiftçimiz alıcı bulamıyor, limon 1 lira etmiyor. Kilogram maliyeti ise 10 lira. Gelin görün çiftçi masrafını çıkaramıyor, bahçesini boşaltmak için ağaç kesiyor. Yazıktır, günahtır" diye konuştu.

YENİ Parti Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Yüreğir Ovası'ndaki Şahinağa Köyü'nde limon bahçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Üreticilerin limon ağaçlarını kestiklerine dikkati çeken Barut, yurdun dört bir yanında çiftçilerin feryat ettiğini söyledi. Barut, "Zeytincisinden üzümcüsüne, pamukçusundan incircisine tüm çiftçiler perişan. Narenciye üreticisi de perişan. Limon üreticisi artık dayanamayıp ağacı kesiyor. Çünkü ürettiği üründen para kazanamıyor. Bu milli servettir, şu an milli servet yok oluyor" dedi.

"YAZIKTIR, GÜNAHTIR"

Barut, üzerinde ürün bulunduğu halde kesilen ağaçlara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz alıcı bulamıyor, limon 1 lira etmiyor. Kilogram maliyeti ise 10 lira. Gelin görün çiftçi masrafını çıkaramıyor, bahçesini boşaltmak için ağaç kesiyor. Yazıktır, günahtır. Üreticilerin bereketi başına bela oldu. Üretim rekoruyla övünenler görsün. Ürün ya dalında çürüyor ya da toprakta. Nakliyecisinden paketlemecisine herkes buradan para kazanıyor, tek para kazanamayanlar çiftçiler. İktidar bu yangını görsün, gelin çiftçiyi destekleyin. Çiftçiyi desteklemek tüketiciyi desteklemektir. Aksi takdirde ağaç kalmayacak. Kesim işini yapanlar, çiftçilerin ağacını kestirmek için sıra bulunamadığını söylüyor. Gelin bu yangını söndürün."

ÇİFTÇİ EFE SOYLU: "AĞACIMIZIN ODUNU MEYVESİNDEN DAHA FAZLA PARA EDİYOR"

Çiftçilerin ürünü para etmeyince ağaçların kesildiğini vurgulayan aynı zamanda üretici olan Prof.Dr. Bülent Özekici, "Çiftçinin emeği yok oluyor. Kaç yılın emeği heba oluyor. Ancak ürün para etmeyince yılların emeği bir testerenin ucunda yok oluyor" dedi.

Şahinağa Köyü Muhtarı ve çiftçi olan Ramazan Gürbüz, "Mandalinamı ücretsiz verdim. Bahçem boşalsın diye. Çiftçinin karnında umut varmış. Önümüzdeki sene de ürünün para etmeyeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Ziraat mühendisi çiftçi Efe Soylu, "Kesilen ağacımızın odunu meyvesinden daha fazla para ediyor. Katma değer yaratıp üretmeye çalışıyoruz lakin elimiz kolumuz bağlanmış vaziyette çaresiz bekliyoruz, devletimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 10 dönüm alandaki limon ağaçlarını kestiren çiftçi Kadir Soylu, "Bedava versem bu ürün markette 50 liraya satılıyor" dedi.

Kaynak: ANKA
MilletvekiliAyhan BarutYeni PartiPolitikaYüreğirEkonomiGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum 746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
Bartın’daki berber cinayeti 24 saatte aydınlatıldı: Şüphelinin 650 bin lira borcu çıktı Bartın'daki berber cinayeti 24 saatte aydınlatıldı: Şüphelinin 650 bin lira borcu çıktı
Tayland’da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi Tayland'da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi
13:44
Terörsüz Türkiye’ye desteği nedeniyle istifa etmişti Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş
Terörsüz Türkiye'ye desteği nedeniyle istifa etmişti! Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş
13:31
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
13:06
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti
31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
11:36
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül’ün koruması da gözaltına alındı
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması da gözaltına alındı
11:06
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası
Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 14:02:33. #7.13#
SON DAKİKA: Ayhan Barut, limon 1 lira etmeyince ağaç kesen çiftçilerle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei